Последнее обновление: 25.03.2021 12:52

МАРТ РБ ввел классификацию форм торговли

Министерство антимонопольного регулирования и торговли РБ утвердило классификацию форм торговли, следует из постановления №14 от 9 марта 2021 года №14.

Теперь у нас в стране 10 форм торговли: дистанционная, комиссионная, развозная, разносная, торговля в нестационарных торговых объектах, торговля в стационарных торговых объектах, торговля на аукционах, на торговых местах, на ярмарках, через распространителей.

Каждой форме дано определение. Остальные формы торговли являются, судя о всему, несанкционированными. Постановление вступает в силу с 8 июля 2021 года

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