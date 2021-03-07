Власти Украины пытались остановить выход фильма о задержанных в Беларуси 33 «вагнеровцах»

Офис президента Украины Владимира Зеленского пытался помешать выходу фильма-расследования Bellingcat о спецоперации по захвату участников ЧВК «Вагнера» при помощи британских спецслужб.

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, автору будущего фильма-расследования о спецоперации Христо Грозеву звонил лично глава офиса Зеленского Андрей Ермак, который хотел узнать о подробностях расследования.

Офис Зеленского пытался препятствовать выходу фильма и через британскую разведку. В частности, в феврале 2021 года Украину посещал заместитель главы Ми-6 Ли Лоуренс. В ходе переговоров действующий глава украинской разведки Кирилл Буданов и заместитель главы офиса Зеленского Роман Машовец просили Лоуренса, чтобы Британия оказала влияние на Bellingcat, не допустив выхода будущего фильма.

Однако, по данным журналистов, британская сторона отказала в просьбе украинским властям, пояснив, что в Британии свобода слова. Издание направило соответствующий запрос в посольство Британии в Украине, но там отказались комментировать вопросы, связные с работой спецслужб.

Группу из 33 человек задержали в Беларуси 29 июля 2020 года. В белорусском КГБ заявили, что задержанные оказались сотрудниками ЧВК, в их отношении возбудили уголовные дела о подготовке теракта и подготовке массовых беспорядков.

Изначально, власти РБ заявили, что вагнеровцы приехали в синеокую, чтобы дестабилизировать обстановку в преддверии выборов президента 9 августа. Однако, благодаря утечкам, быстро стало известно о спецоперации украинских властей, и в итоге власти Беларуси передали вагнеровцев России. На основе сделанных тогда заявлений властей можно сделать вывод, что еще 167 вагнеровцев зимовали на территории Беларуси, ведь в страну якобы приехали 200 бойцов.

Позже, Владимир Путин заявил, что россиян «использовали втемную», выманив в Беларусь. По его словам, за операцией стоят украинские и американские спецслужбы, передает РБК.

В конце декабря экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что именно он инициировал операцию по задержанию в Беларуси 33 россиян. По его словам, срыв операции является государственной изменой, за которой стоят «конкретные лица».

В декабре расследователь международной организации Bellingcat Христо Грозев заявил, что он работает над фильмом про спецоперацию «вагнеровцев» в Белоруссии. Однако о подробностях расследования он не рассказал, уточнив, что выход фильма запланирован на первую половину 2021 года.