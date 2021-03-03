Последнее обновление: 03.03.2021 18:54

Белтелеком лишен права на собственную милитаризованную охрану

Госпредприятие Белтелеком исключено из числа организаций, обладающих правом создания военизированной охраны, следует из указа №79 от 3 марта 2021 года.

«Документ вносит изменения и дополнения в указы №473 "О мерах по совершенствованию регулирования оборота боевого, служебного, гражданского оружия и боеприпасов к нему на территории Республики Беларусь" и №534 "О мерах по совершенствованию охранной деятельности», - говорится в официальном комментарии к документу.

Кроме того, отдельные нормы, касающиеся оборота оружия и боеприпасов, теперь будут распространяться и на Государственную фельдъегерскую службу при Минсвязи в порядке, установленном в военизированных организациях. Указом предусматривается хранение оружия и боеприпасов службы безопасности БелАЭС в воинской части внутренних войск МВД.

Также уточняется описание форменной одежды и знаков различия работников специальной связи.

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