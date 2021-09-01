Лукашенко активно закупает оружие, потому что «нам очень нужно»

Лукашенко на днях подписал распоряжение о закупке серьезных объемов оружия у России, сообщил сегодня сам пенсионер во время стендапа в Бобруйске на открытии школы.

"В ближайшее время, я подписал позавчера распоряжение, из Российской Федерации поставят нам, не буду говорить, какие деньги и что, десятки самолетов, десятки вертолетов, самого важного вооружения ПВО. Может быть, даже C-400. Нам они очень нужны, я уже об этом говорил", - заявил Лукашенко.

"Мы дооснастимся. Если мы увидим на учениях (учения "Запад-2021" – ред.), что нам нужно что-то еще, значит, мы купим у Российской Федерации и поставим на вооружение", - добавил пенсионер.