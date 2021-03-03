Последнее обновление: 03.03.2021 10:19

Илон Маск построит новый город Starbase в Техасе

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил о намерении построить новый город на месте деревни Бока-Чика в штате Техас, где в настоящий момент идет строительство космодрома для запуска межпланетного корабля Starship.

«Создаю город Starbase, Техас», — написал Маск в twitter.

Между тем, РБК со ссылкой на Bloomberg отмечает, что на прошлой неделе судья округа Кэмерон Эдди Тревино, который по местным законам должен дать одобрение на переименование деревни, заявил, что соответствующего запроса от компании пока не поступало.

В декабре 2020 года сообщалось о переезде Маска из Кремниевой долины в Техас. До этого бизнесмен раскритиковал ограничения, связанные с пандемией коронавируса в Калифорнии, он отметил, что готов наращивать деятельность в Техасе. В начале того же месяца Маск выставил на продажу свою недвижимость в Калифорнии. Он заявил, что «имущество тянет вниз».

Кроме того, в июле 2020 года основатель Tesla заявил о строительстве в Техасе нового завода по производству электромобилей. На нем будут собирать электропикапы Cybertruck и прицепы для него, а также электрокары Model 3 и Model Y для потребителей из восточной части США. Губернатор Техаса Грег Эбботт в эфире CNBC отмечал, что Маск решил построить завод в этом штате, поскольку это даст ему свободу «расширяться так, как он хочет».

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