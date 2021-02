SpaceX отправила на орбиту очередную партию спутников Starlink

Компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink, стартовавшей с космодрома на мысе Канаверал в 6:59.

Первая ступень ракеты ранее использовалась при пяти запусках, однако в этот раз не удалось посадить бустер на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.

Это уже 19-я по внутренней нумерации группировка спутников Starlink, отправленная на околоземную орбиту. Старт ракеты с 17-й группировкой микроспутников Starlink, которую SpaceX изначально планировала запустить в январе, назначен на 17 февраля.