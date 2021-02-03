Очередной прототип корабля Starship от SpaceX взорвался во время посадки

Прототип космического корабля Starship, разработанный компанией Space X для полетов на Луну и Марс, взорвался во время испытаний в штате Техас при приземлении.

Ракета с серийным номером 9 (SN9) была успешно запущена с целью подняться на высоту до 10 км. При посадке она ударилась о землю и взорвалась, передает РБК.

Главный инженер по интеграции SpaceX Джон Инспрукер во время онлайн-трансляции отметил, что «это был отличный полет, просто нужно немного поработать над посадкой».

Предыдущий пуск Starship в декабре 2020 года, как и в этот раз, потерпел неудачу: после успешного старта прототип корабля SN8 взорвался при приземлении в Техасе.

В SpaceX тогда заявили, что причиной аварии стало низкое давление в топливном баке во время посадки. Основатель компании Илон Маск, тем не менее, назвал испытания успешными. «Успешный взлет, переключение на верхние топливные баки и точное управление закрылками вплоть до точки приземления», — написал он в Twitter.

Космический корабль и сверхтяжелая ракета Starship предназначены для перевозки экипажа и грузов на околоземную орбиту, Луну и Марс. Starship призвана стать самой мощной из когда-либо созданных ракет-носителей в мире, способной доставить более 100 т на околоземную орбиту.