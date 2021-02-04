Последнее обновление: 04.02.2021 13:56

SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя со спутниками Starlink

Американская компания SpaceX осуществила в четверг, 4 февраля, запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 18-й по счету группировкой из 60 микроспутников Starlink. Старт состоялся в 1:20 по времени Восточного побережья США (9:20) с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Первая ступень носителя ранее использовалась при 4-х запусках. При этом, SpaceX установила очередной рекорд по скорости оборачиваемости первой ступени. Для подготовки ступени к очередному запуску компании понадобилось всего 27 дней.

Спустя приблизительно девять минут после старта первая ступень ракеты-носителя была успешно в автоматическом режиме посажена на плавучую платформу в Атлантическом океане.

Менее чем через 4 часа SpaceX намерена осуществить еще один пуск Falcon 9 с еще одной группировкой из 60 микроспутников Starlink.

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