Последнее обновление: 02.03.2021 16:18

Суд вынес приговор по делу о «ноль промилле»: 6 месяцев и 2 года

Суд в Минке вынес приговор по делу о «ноль промилле»: «раскрытии» информации об отсутствии алкоголя в крови убитого Романа Бондаренко.

Журналист Катерине Борисевич приговорена к 6 месяцам лишения свободы и штрафу в 100 базовых величин, сообщает tut.by. Катерине зачтут время содержания в СИЗО с момента задержания, таким образом ей придется провести за решеткой в колонии общего режима еще более 2-х месяцев.

Врач БСМП Артём Сорокин приговорен к 2 годам лишения свободы с отсрочкой на год и штрафу в 50 базовых величин. Артем вышел на свободу сразу после суда.

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