Прокуратура Гродно через суд выселяет детский хоспис

Прокуратура Гродно предъявила иск к хоспису о расторжении договора аренды неиспользуемых помещений детской поликлиники.

"Прокуратура направила руководству детского хосписа предложение о досудебном урегулировании спора и добровольном освобождении арендуемых и самовольно занятых помещений детской поликлиники. В связи с полученным отказом в экономический суд Гродненской области предъявлено соответствующее исковое заявление", - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.

Из сообщения следует, что инициатором силового решения спора выступила детская поликлиника, обратившаяся с заявлением в прокуратуру.

При рассмотрении заявления выяснилось, "что в мае 2020 года детский хоспис, занимающая по договору аренды в здании поликлиники 3 кабинета, самовольно, без оформления дополнительного соглашения, занял помещения общего пользования лечебного учреждения – вестибюль с коридором, в которых организовал швейное производство".

Также сказано, что руководство медицинского учреждения неоднократно обращалось с просьбой к директору хосписа освободить «самовольно занятые площади», а также досрочно расторгнуть договор аренды, поскольку поликлинике срочно понадобились помещения для борьбы с коронавирусом.

На самом деле, проблемы у хосписа начались после того, как его директора Ольгу Величко оштрафовали на 15 базовых за участие в несанкционированном митинге, который проходил 6 сентября в Гродно. 22 октября в хоспис пришли сотрудники ДФР для проверки "в отношении должностных лиц ОБО "Гродненский детский хоспис" по фактам занижения налогооблагаемой базы и уклонения от уплаты сумм налогов". 1 декабря сотрудники ДФР забрали из хосписа принадлежащий организации аппарат ИВЛ.

Ольга Величко уехала из Беларуси после звонка из школы о готовящемся социальном расследовании, по итогам которого она могла бы потерять детей.

"Однако уже почти 4 месяца сотрудники хосписа в здании детской поликлиники не работают. Ранее использованные ими помещения закрыты и арендодателю не сданы", - сетует Генпрокуратура, отмечая, что в отношении Ольги Величко возбуждено уголовное дело по факту хищения имущества общественной организации.