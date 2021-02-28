Власти США зарегистрировали вакцину от Johnson & Johnson

В США зарегистрировали для применения вакцину от коронавируса производства компании Johnson & Johnson.

Сообщается, что препарат можно использовать в стране для пациентов в возрасте от 18 лет. Таким образом, вакцина от Johnson & Johnson стала третьей разрешенной к применению в США вакциной от коронавируса, после Moderna и BioNTech/Pfizer.

Предварительный договор о поставках вакцины с компанией Johnson & Johnson заключил и Евросоюз. Особенность препарата состоит в том, что колоть его нужно всего один раз. Кроме того, он хранится в обычных холодильниках, а не в специальных морозильных камерах при температуре минус 70 градусов.