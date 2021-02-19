США выделят $4 млрд на вакцинацию от коронавируса в мире

Администрация Джо Байдена решила удвоить взнос США в программу COVAX по обеспечению доступа к вакцине населению бедных стран и всего выделит на эти цели 4 миллиарда долларов.

Об этом сообщается в четверг, 18 февраля, на сайте Белого дома, передает DW.

"Ковид показал, что ни одна нация не может действовать в одиночку перед лицом пандемии", - сказано в пресс-релизе администрации Байдена.

Президент США уведомит об этом шаге своих коллег на саммите G7, который пройдет в формате видеоконференции 19 февраля. Средства будут выделены в 2021-2022 годах, уточняется в сообщении.

COVAX - это запущенный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) глобальный механизм, который призван обеспечить странам мира равный доступ к безопасным и эффективным вакцинам от коронавируса. Задача COVAX заключается в том, чтобы закупить и распределить действенные препараты между странами-участницами инициативы соразмерно численности их населения. В декабре 2020 года Конгресс США одобрил выделение двух млрд долларов в качестве взноса в эту программу ВОЗ.