«Британский» штамм коронавируса зафиксировали уже в 101 стране - ВОЗ

Новый штамм коронавируса, который сначала зафиксировали в Великобритании, обнаружили уже в 101 стране. Об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, «британский» штамм коронавируса - разновидность коронавируса VOC-202012/01, линии B.1.1.7 - на прошлой неделе зафиксировали еще в 7 странах.

Отмечается, что «южноафриканский» штамм коронавируса, получивший маркировку 501Y.V2, линии B.1.351, зафиксирован еще в 5 странах, а в целом - в 55.

Разновидность коронавируса, обнаруженная ранее в Бразилии и Японии, была обнаружена еще в 8 странах, теперь она присутствует в 29 государствах.

По подсчетам организации, за неделю с 15 по 21 февраля в мире зафиксировано 2457026 новых случаев заболевания коронавирусом, что на 11% меньше, чем за предыдущий недельный период. Количество за прошлую неделю составила 66 359 человек (на 20% меньше период неделей ранее).

Спад заболеваемости за 15-21 февраля зарегистрирован в Северной и Южной Америке (на 19%), Западно-Тихоокеанском регионе (на 9%), Европе (на 7%) и Африке (на 2%). В то же время количество новых смертей уменьшилось во всех регионах, кроме Западно-Тихоокеанского (увеличение на 6%).