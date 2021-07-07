Delta-штамм коронавируса обнаружили уже в 104 странах

Штамм COVID-19 - B.1.617.2, который впервые обнаружили в Индии и который Всемирная организация здравоохранения маркирует как Delta, зафиксирован минимум в 104 странах и территориях. Об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается, что еще 6 стран не указали, какой именно подвид варианта они зафиксировали.

Статистика по другим штаммам коронавируса в мире выглядит таким образом: вариант B.1.1.7, который родом из Великобритании и который ВОЗ классифицирует как Alfa, зафиксировали в 173 странах и территориях, вариант Beta (B.1.351) из Южной Африки - в 122 странах и территориях, вариант Gamma (P.1) из Бразилии - в 74.

Организация сообщает, что за последнюю неделю (28 июня - 4 июля) наблюдалось незначительное увеличение количества новых случаев коронавируса в мире - 2 688 561. Количество смертей уменьшилось на 7% по сравнению с предыдущей неделей и достигло 53 958. Это самый низкий еженедельный показатель смертности с начале октября 2020 года.

На этой неделе все регионы, кроме Северной и Южной Америки, сообщили об увеличении количества новых случаев заболевания. Европейский регион сообщил о резком росте заболеваемости на 30%, Африканский регион на 23% по сравнению с предыдущей неделей.

Все регионы, за исключением регионов Америки и Юго-Восточной Азии, сообщили об увеличении количества смертей за последнюю неделю.

Больше всего новых случаев заболевания за прошедшую неделю зарегистрировано в Бразилии (364 709, уменьшение на 30% по сравнению с предыдущим недельным периодом), Индии (312 250, уменьшение на 11%), Колумбии (204 556; аналогично показателям прошлой недели), Великобритании (161 805, увеличение на 67%).