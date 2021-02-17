Обыски в офисах правозащитного центра «Весна» во вторник завершились поздно вечером

Обыск в офисе лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна» на улице Мержинского в Минске завершился после 22:00.

Об этом сообщил заместитель председателя организации Валентин Стефанович передает БелаПАН.

По его словам, во время обыска изъяли технику и бумаги. «В основном это наша официальная переписка», — пояснил Стефанович.

Обыски прошли в офисе «Весны» на проспекте Независимости и дома у председателя организации Алеся Беляцкого. У Беляцкого изъяты ноутбук, мобильный телефон и блокноты с записями. Он не задержан, процессуального статуса у него нет.

«При обыске искали материалы, которые бы свидетельствовали о финансировании действий, которые грубо нарушают общественный порядок», — сообщил Беляцкий.

Он полагает, что его, вероятно, еще вызовут в Следственный комитет. «Со слов следователей я понял, что создана смешанная следственная группа, в которой есть оперативники как из Минска, так и из других городов. Они и проводят все эти следственные обыски», — добавил он.

Обыски прошли в офисах и квартирах десятков правозащитников, профактивистов и независимых журналистов по всей стране. Так, обыски были проведены в офисе Белорусской ассоциации журналистов, у ее председателя Андрея Бастунца, его заместителей Бориса Горецкого и Олега Агеева, юриста Кристины Рихтер, в офисе лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна» и у его председателя Алеся Беляцкого, у координатора кампании «Правозащитники против смертной казни» Андрея Полуды, лидеров и активистов независимого профсоюза РЭП, региональных правозащитников во многих городах страны. Сколько человек задержано, пока неизвестно, поскольку во время обысков массово изымались компьютеры и телефоны.

Следственный комитет сообщил, что обыски проходят в рамках расследования дела по ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). «В рамках предварительного расследования с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности следствием инициировано проведение обысков в организациях, позиционирующих себя как правозащитные. Проведение процессуальных действий поручено сотрудникам ГУБОПиК МВД и санкционировано Генеральной прокуратурой», — говорилось в сообщении.