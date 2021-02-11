США: ВНС от Лукашенко не способствует разрешению текущего политического кризиса в Беларуси

США не считают стартовавшую сегодня сходку поклонников режима Лукашенко площадкой, способной разрешить политический кризис в Беларуси, и призывают белорусские власти запустить процесс диалога при посредничестве ОБСЕ.

«11 февраля режим Лукашенко открыл «Всебелорусское народное собрание», которое, как утверждается, включает в себя делегатов со всей Беларуси для определения приоритетов развития страны на ближайшие пять лет и может рассмотреть возможные поправки к конституции Беларуси. Однако это «Всебелорусское народное собрание» не является инклюзивной площадкой, подлинно представляющей мнения белорусского общества, и поэтому оно не способствует разрешению текущего политического кризиса в стране», - говорится в заявлении, опубликованном на сайт посольства США в Беларуси.

«Правительство бросило лидеров белорусского протеста, активистов и просто несогласных в тюрьмы – часто по сфабрикованным обвинениям, – а других насильно вытолкнуло из страны. Политические заключенные, те кто, находится в изгнании, а также около 30 000 человек, прошедших через аресты с августа 2020 года, заслуживают права голоса в определении будущего своей страны путем подлинного, инклюзивного диалога и через свободные и честные выборы», -подчеркивается в заявлении.

«Доклад в рамках Московского механизма ОБСЕ предоставляет понятную и конкретную дорожную карту для широкого участия в политическом процессе, а Соединенные Штаты призывают режим принять предложение Председательства ОБСЕ о содействии подлинному, инклюзивному национальному диалогу. Принятие и выполнение рекомендаций в рамках Московского механизма ОБСЕ могло бы позволить Беларуси встать на путь политического примирения, стабильности и демократического прогресса», - предлагают США.