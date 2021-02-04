Последнее обновление: 04.02.2021 21:04

Тихановская встретилась с послом США Джули Фишер

Светлана Тихановская провела в Вильнюсе встречу с послом США в Беларуси Джули Фишер, сообщила пресс-служба Тихановской.

«Для меня большая честь приветствовать нового посла США в Беларуси. Дружба с США имеет очень большое значение для беларусского народа и его стремления к демократическому будущему», - сказала она.

В свою очередь, Фишер подтвердила, что «США будут продолжать защищать народ Беларуси и людей, которые сталкиваются с беспрецедентной жестокостью при выражении своих свобод».

«Подробности встречи будут озвучены позже», - сказано в сообщении.

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