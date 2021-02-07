Последнее обновление: 07.02.2021 11:27

Ангела Меркель призвала прекратить репрессии в Беларуси

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем видеообращении в субботу, 6 февраля, выразила солидарность с демонстрантами в Беларуси, которые уже полгода выходят на акции с требованием демократии и свободы, и призвала политическое руководство в Минске незамедлительно прекратить репрессии и освободить политзаключенных.

"Власти рассчитывают на то, что мир в очередной раз забудет этих мужественных людей. Мы не должны допустить этого. Германия и Европейский Союз будут и впредь привлекать к ответственности виновных в продолжающихся нарушениях прав человека в Беларуси, как мы это уже делаем в случае с санкциями ЕС", - сказала Меркель.

Она напомнила, что уже сейчас Германия облегчила получение виз для преследуемых в Беларуси оппозиционеров и нуждающихся, выделяет стипендии и поддерживает независимые СМИ в этой стране.

Канцлер признала, что эти действия не позволят урегулировать конфликт в Беларуси "между правом и подавлением". "Решить этот конфликт извне невозможно. Но данная помощь показывает этим мужественным людям, что мы на их стороне и слышим их голоса так же, как это было полгода тому назад", - подчеркнула Ангела Меркель.

Она вновь заявила, что Германия и ЕС не признают результаты августовских президентских выборов в Беларуси, поскольку они, по ее словам, не были демократическими, свободными и справедливыми.

Далее по теме
Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Январь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Февраль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
1234567
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование