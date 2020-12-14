Тихановская обсудила с президентом Бундестага помощь беларусам

Светлана Тихановская на встрече с представителями парламента ФРГ обсудила помощь репрессированным и получившим ранения беларусам, а также семьям политических заключенных.

Участие во встрече приняли президент Бундестага Вольфганг Шойбле, председатель Комитета по иностранным делам Бундестага Норберт Рёттген и вице-президент Бундестага Клаудия Рот.

«Немецкие политики … пообещали как можно быстрее осуществить программы поддержки журналистов и медиа, активистов, правозащитников, инициировать процедуру выдачи гуманитарных виз Германии для беларусов, пострадавших от насилия», - говорится в сообщении на официальном сайте Тихановской.

Также обсуждались точечные санкции в отношении компаний, которые поддерживают Лукашенко и репрессируют рабочих. Также Тихановская подняла вопрос, могут ли немецкие компании по примеру норвежской Yara быть более активными и ставить условия в сотрудничестве с беларусскими предприятиями, которые репрессируют рабочих. В частности, упоминались компании Siemens и Eickhoff.

Тихановская призвала Германию поддержать международные расследования преступлений против человечности в Беларуси – по примеру Литвы и Польши начать досудебные следствия, признать ГУБОПиК и ОМОН террористическими организациями, а также расширить санкционный список лиц, связанных с репрессиями последних четырех месяцев.

Свой призыв она подкрепила фактами о том, что в тюрьмах Беларуси умышленно распространяется коронавирусная инфекция, заключенные выходят из тюрем больными. При задержании людей помечают краской, их продолжают избивать и пытать.

Тихановская подчеркнула, что важно не допустить безнаказанности за все эти преступления. И Германия может помочь расследованиям, справедливому суду.