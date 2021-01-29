В Беларуси зимой отогревают и по конкурсу охраняют государственный флаг

Околофлажная истерика в Беларуси набирает обороты: Дятловский райисполком начал процедуру госзакупки услуги «Охрана и техническое обслуживание флагштока государственного флага».

Согласно описанию лота на сайте goszakupki.by, власти Дятловского района готовы заплатить 500 рублей за охрану и техническое обслуживание флагштока государственного флага с 20.00 часов до 08.00 часов, по адресу г. Дятлово, ул. Ленина, 18 в течение месяца с 1 по 28 февраля 2021 года.

Оплата будет произведена за счет средств районного бюджета.

Не только Дятловский райисполком озабочен бережным отношением к госфлагу. Волнуется по этому поводу и целый спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова, показавшая пример патриотизма всей стране и минскому микрорайону «Лебяжий».

Эта история началась не вчера, а когда на новой волне пропаганды официальной госсимволики в пику БЧБ застройщику жилого комплекса «Лазурит» было дано указание установить на крыше здания государственный флаг. Лазурит – это самый высокий жилой дом в Минске на пересечении пр-та Победителей и ул. Нарочанской с пентхаузом на верхнем этаже.

Здание до сих пор не достроено, и за все телодвижения вокруг него отвечает Управление капитального строительства Мингорисполкома. УКС установил флаг. Днем, в хорошую погоду флаг виден всему (ну почти) Минску.

Проживающая в Веснинке, то есть напротив Лазурита, Наталья Кочанова заметила, что в темное время суток развевающаяся над столицей госсимволика погружается во мрак. Было дано указание, и на крыше здания появилась подсветка. Но пришла зима.

С наступлением сильных морозов, сменяющихся резким потеплением, случился казус, который никто не мог предусмотреть. Выглянула Наталья Кочанова в окно, а флаг не развевается на ветру. Причина такой обструкции оказалась проста – он примерз к парапету на крыше. УКСу, который никак не достроит Лазурит, было сказано с упреком «Не колышется».

Флаг пришлось снимать и отогревать.