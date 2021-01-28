Лукашенко утверждает, что позвал оппозицию на ВНС

Лукашенко утверждает, что пригласил представителей оппозиции принять участие в всебелорусской народной сходке.

"Делегаты избраны, но, если кто-то из политических, оппозиционных - тот, кто хочет разговаривать во имя страны, - мы их пригласим, мы же договорились. Нам скрывать нечего. Общество должно знать нашу позицию", - заявил Лукашенко.

Риторика:

"На злобу дня: Всебелорусское народное собрание. Это что, новация на сегодняшний день? Нет, оно шестое. И всегда оно давало эффект. И все, кто хотел вести какой-то диалог, они на этих диалоговых площадках внизу встречались, обсуждали. Мы выкристаллизовывали эти мнения и поднимаем их наверх, на Всебелорусское народное собрание. Нас начинают сейчас критиковать: да это не то, да что это за собрание… Кто - беглые прежде всего. Они сбежали и начинают там что-то "плявузгать", как я говорю по-белорусски.

Чего вы "плявузгаете"? Вы объявили бойкот Всебелорусскому народному собранию. Далее - "альтэрнатыўны сход замежжа". Они вообще отказались признавать это Всебелорусское народное собрание - так называемая оппозиция и беглые. Чего вы сегодня рыдаете? Вы его не признаете. Кто вас будет избирать на это Всебелорусское народное собрание, кто вас туда будет приглашать? Объявили альтернативу - проводите в этом "замежжы" этот "сход".

Лукашенко утверждает, что все больше и больше людей открыто заявляют о своей позиции в поддержку агрохунты.

"И в упрек мне ставят: первое - передайте президенту, чтобы он больше не говорил, что не хочет быть президентом. Я это услышал, молчу. От этого мое мнение не поменялось, но говорят люди, мои сторонники, которые поддержали нас. Во-вторых, открыто и честно говорите то, что мы думаем, власть должна открыто говорить, не бояться, не юлить. Мы, наверное, тоже это делаем. В том числе и сегодняшнее совещание".

Манипуляции с цифрами:

"Мы знали, что есть люди, их было немало - полмиллиона. Они и раньше (примерно столько) не голосовали за действующего президента. Точно так произошло и в последние выборы. Но надо ж понимать, что около 6 млн человек проголосовали за действующую власть, за действующего президента".