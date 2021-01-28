Макей назвал условия пребывания зарубежных послов в Беларуси

Глава МИД Беларуси Владимир Макей обвинил послов европейских стран в распространении антигосударственной информации о синеокой и озвучил новые правила пребывания зарубежных дипломатов в республике.

"Мы сейчас видим, что некоторые послы, представляющие Европейский союз, размещают у себя информацию, посты антигосударственной направленности. Мы пока не реагируем на эти факты, но отслеживаем их. Будьте уверены, что мы дадим очень конкретную, предметную и жесткую оценку такого рода фактам", - заявил Владимир Макей, которого цитирует БелТА.

"Если посол однозначно занимает линию, направленную против властей страны, в которой он находится, значит, такой посол не должен занимать соответствующую должность", - обозначил глава МИД РБ новые правила для дипломатов.

Макей пожаловался, что Беларусь не раз сталкивалась с внешним вмешательством во внутренние дела и попытками насаждения в стране "демократии" со стороны западных партнеров.

"Представители дипломатических учреждений, аккредитованных здесь, не только призывали к участию в акциях, но и сами участвовали в них. Естественно, мы вынуждены были реагировать на подобные факты, и очень жестко. Так будет и впредь", - пригрозил министр.