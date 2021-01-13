Последнее обновление: 13.01.2021 13:05

Тихановская объявила 7 февраля Международным днем солидарности с Беларусью

Почти полгода беларусы борются за демократию после сфальсифицированных выборов 9 августа.

Светлана Тихановская призывает диаспоры и всех, кто поддерживает беларусов, 7 февраля провести акции солидарности с Беларусью с учетом всех ограничений по коронавирусу.

Также политики и известные люди могут поддержать кампанию в соцсетях с хэштегом #standwithbelarus, сообщила пресс-служба Тихановской.

Накануне, 6 февраля в сотрудничестве с беларусской диаспорой и инициативой «Беларусы Замежжа» будет запущена большая конференция солидарности, которая будет включать в себя круглые столы по вопросам Беларуси и запуску новых народных посольств.

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