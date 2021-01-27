Последнее обновление: 27.01.2021 13:25

Спецслужбы США установили 400 имен напавших на Капитолий

Спустя три недели после нападения сторонников Дональда Трампа на Капитолий американские спецслужбы выяснили 400 имен причастных к этой акции.

Об этом во вторник, 26 января, заявил исполняющий обязанности начальника вашингтонского бюро ФБР Стивен Д'Антуоно. По его словам, 130 человек из них уже задержаны.

После того, как спецслужбы попросили население о помощи с идентификацией нападавших на Капитолий, они получили около 200 тысяч обращений. Некоторые из обратившихся узнали на кадрах из хроники своих друзей или членов семьи - это, по словам, Стивена Д'Антуоно, было "больно", но оказалось правильным шагом.

Исполняющий обязанности начальника вашингтонского бюро ФБР подчеркнул, что ФБР привлечет к ответственности всех причастных и не успокоится, пока не выяснится, каким образом стала возможной эта атака, передает DW.

6 января группа сторонников Дональда Трампа ворвалась в здание Конгресса. Протестующие вступили в столкновения с полицией, стражи порядка в ответ применили слезоточивый газ. Десятки человек были задержаны, пять человек погибли во время штурма. В столице США был введен комендантский час, в город ввели Национальную гвардию.

Между тем ФБР проверяет, могли ли иностранные правительства, организации или частные лица оказывать финансовую поддержку тем, кто помогал планировать и осуществлять штурм Капитолия. Так, внимание органа внутренней разведки США, в частности, привлекли выплаты суммы в биткоинах, равной в пересчете 500 тыс. долларов, ключевым фигурантам и ряду групп радикального движения "альтернативных правых" (alt-right) незадолго до нападения. За финансовыми операциями, предположительно, стоял некий гражданин Франции.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Январь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование