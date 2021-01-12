Последнее обновление: 12.01.2021 13:05

ФБР предупредило о готовящихся вооруженных протестах в США

По данным Федерального бюро расследований (ФБР) ультраправые активисты планируют вооруженные протесты во всех американских штатах в период с 16 по 20 января.

Об этом в понедельник, 11 января, сообщили медиакомпании ABC и Yahoo News, ознакомившиеся с докладом правоохранительного ведомства.

Как указывается в Twitter телеканала ABC News, "установленная вооруженная группировка заявила, что планирует отправиться в Вашингтон 16 января, и поклялась поднять восстание, если будут предприняты попытки отстранить Трампа от должности", передает РБК.

20 января в Вашингтоне должна пройти инаугурация вновь избранного президента США Джо Байдена.

По данным американских СМИ, отчет был подготовлен ФБР 29 декабря 2020 года, за неделю до того, как сторонники проигравшего выборы президента США Дональда Трампа взяли штурмом Капитолий. Официальной реакции ФБР на публикации СМИ пока не последовало.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Январь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование