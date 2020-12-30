Последнее обновление: 30.12.2020 13:06

Агрохунта наградила «блюстителей порядка и патриотов»

Сегодня особо отличившиеся в период избирательной кампании и после нее «блюстители порядка и законности» в стране вместо возбужденных уголовных дел получили награды от самого гаранта неработающей Конституции в отдельно взятой стране в центре Европы.

Решивший посетить отряд милиции особого назначения ГУВД Минского горисполкома Лукашенко наградил замминистров МВД Геннадия Казакевича и Николая Карпенкова, командир специального отряда быстрого реагирования внутренних войск МВД Александра Быкова, командира ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрия Балабу, командир ОМОНа УВД Гродненского облисполкома Виктор Кравцевича, командира ОМОНа УВД Брестского облисполкома Максима Миховича.

Свое посещение минского ОМОНа Лукашено объяснил так: «В последние дни уходящего года спрос на президента, как я говорю, огромен. Но при всех издержках во времени я не мог не приехать к вам. -Сегодня в строю я вижу настоящих патриотов нашей Родины, людей долга, чести и совести…»

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