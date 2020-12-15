Последнее обновление: 15.12.2020 23:31

Лукашенко снова рассказал сказку об использовании кредита ЕАБР

Лукашенко, посещая сегодня больницу в Могилеве, снова рассказал врачам сказку о герое-президенте, потратившем фамильное добро на заботу о медработниках.

Врачам была представлена очередная версия, как стран израсходовала кредит ЕАБР в объеме $500 млн.

«Я думал, эти 500 млн долларов в экономику вложу, и мы выше 100% сможем ВВП выдать в этом году. Ни одна страна этого не достигла. А тут вторая волна началась… Так если бы только доплаты, а лекарства? Если есть деньги, я, конечно, прежде всего отдам их врачам», - пообещал он.

"Я 200 миллионов оплатил за газ, чтобы вы в тепле были зиму, а 300 миллионов отдал врачам на ковид", - рассказал Лукашенко.

«Главное — это экономика. Будет работать экономика — будет толк. Мы в этом году недоберем до 100% ВВП прошлого года совсем немного, меньше процента. Мы старались продать свой продукт, молодцы сельчане, вообще красавцы. То есть шевелимся, кто как может», — подчеркнул он.

Как в сентябре пояснил Минфин РФ, кредит ЕАБР предоставлялся Беларуси для оплаты задолженности на поставленный российский газ в объеме не менее $330 млн. После поступления средств кредита, Беларусь погасила долг перед Газпромом.

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