МВД Беларуси и Росгвардия заключили соглашение о «силовой поддержке»

МВД Беларуси и Росгвардия подписали соглашение о сотрудничестве по охране общественного порядка, охране имущества людей и компаний, предполагается «силовая поддержка» для противодействия преступности.

Документ подписан в Минске 19 ноября, но опубликован на Национальном правовом портале только сегодня, 18 декабря.

«Стороны сотрудничают в соответствии с положениями настоящего соглашения, действуя в пределах своей компетенции, с соблюдением законодательства и международных обязательств государств сторон», - говорится в документе.

Обозначены сферы сотрудничества: охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности; охрана важных государственных и режимных объектов, спецгрузов; борьба с терроризмом и экстремизмом; госконтроль по обороту оружия; обеспечение безопасности объектов ТЭК; охрана имущества физических и юридических лиц; силовая поддержка по противодействию преступности».

В конце августа 2020 года Путин по просьбе Лукашенко создал резерв сотрудников правоохранительных органов для оказания помощи белорусскому режиму в подавлении протестов. В результате появилось соглашение.