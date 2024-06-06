Соглашение о цифровой подписи Беларуси с РФ заработает в декабре

Механизмы взаимного признания в Беларуси и России цифровых подписей планируется запустить к декабрю. Об этом сообщил посол Беларуси в РФ Дмитрий Крутой на состоявшейся в рамках Петербургского международного экономического форума дискуссии "Союзное государство: 25 лет интеграции - итоги и новые задачи".

Он напомнил, что соглашение было подписано 15 апреля.

"И задача - к 8 декабря электронную цифровую подпись уже в полномасштабном формате запустить. Это не только даст колоссальный эффект в сфере госзакупок, <...> но и очень много отраслевых историй с помощью электронной цифровой подписи мы запустим. Это важно", - сказал он.

Крутой подчеркнул, что Минск и Москва по всем вопросам демонстрируют "высокий уровень взаимодействия и будут его всячески поддерживать, хотя это порой и довольно непросто".

"Я думаю, что мы справимся с любым давлением, любыми санкциями и покажем, что устойчивость наших стран благодаря совместной работе будет обеспечена в полном объеме", - заявил дипломат.

В качестве примера он привел успешное решение логистических вопросов.

"Это тема, которая требует тишины определенной, учитывая санкционные различные вопросы. Но тот результат, который мы показали в переориентации грузов с прибалтийских портов на порты Российской Федерации, он исторический. Мы весь объем за два года переориентировали, выстроив с нуля практически новую отрасль", - сообщил Крутой.