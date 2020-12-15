Последнее обновление: 15.12.2020 17:50

Лукашенко: Я свое отработал, но мне жалко…

Лукашенко в очередной раз попытался убедить страну, что ухватился посиневшими пальцами за трон президента только лишь потому, что ему будет жалко, что могут сделать со страной нынешняя оппозиция.

"Я никуда не побегу, чтобы вы знали. Никуда. Хорошо, что время прошло, и люди увидели, кто рвался к власти. Дело не во мне. Я часто говорю: я свое отработал. Мне жалко, что будет после этого», - заявил он сегодня в Могилеве.

"Я хочу, чтобы вы понимали мою позицию, она неизменна: давайте жить дружно, сохраним страну, а мы ее сохраним, чего бы нам это ни стоило, и не для меня, и не для него - это уже для внуков. И это моя главная задача. Все будете решать вы. Обещаю вам: все будете решать вы", - сказал пенсионер.

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