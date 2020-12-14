Суд Минска отменил Александру Василевичу 14 суток административного ареста

Городской суд Минска отменил решение Фрунзенского суда по административному делу Александра Василевича.

В июле Василевич был арестован на 14 суток за то, что он якобы кричал «Свободу Бабарико!», стоя в очереди в КГБ Беларуси, чтобы подать документы об освобождении Бабарико под личное поручительство.

Тогда были предоставлены доказательства, что Василевич ничего не кричал, но его отправили на Окрестина.

Теперь решение судей Близнюк и Орлова отменены и направлены на рассмотрение другому судье, так как выводы судов о виновности не основаны на всестороннем, полном и объективном исследовании, сообщает один из проектов Василевича The Village Беларусь.

Сам Василевич в настоящее время находится в СИЗО КГБ.