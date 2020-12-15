Тихановская напомнила, ради чего протестуют беларусы

Светлана Тихановская заявила, что белорусский режим ненавидит всех белорусов, которые уже с августа протестуют против его бесчеловечности.

В своем обращении к гражданам страны она перечислила последние доказательства этой бесчеловечности.

«Летом народ Беларуси восстал против бесчеловечности режима – и продолжает бороться против нее до сих пор. Сегодня по итогам марша мудрости задержали больше 90 смелых бабушек и дедушек. Среди них есть пенсионеры, которые родились до Второй мировой и познали ужасы войны. А одна из задержанных родилась 9 мая 1945 года. Разве она пережила послевоенную нищету и лишения, чтобы в 75 лет оказаться в автозаке?

Вчера в Смолевичах целый класс местной гимназии отвезли в РОВД – и, по словам родителей, держали школьников у стены на морозе. И это образцовый класс, который возвращался с репетиции выпускного вальса.

На днях должна была выйти на свободу Ольга Хижинкова. «Мисс Беларусь-2008» находится в нечеловеческих условиях уже 36 дней подряд просто ради публичной порки. Ей раз за разом увеличивают срок – и одним только судьям известно, сколько ещё она проведёт за решёткой.

В пятницу студента Яна Солоновича судили уже в седьмой раз. В общей сложности он проведёт за решёткой 99 дней. И вполне вероятно, что это не последний приговор храброму студенту БГУИР.

Школьники, студенты, пенсионеры и даже те, кого Лукашенко знает лично, – не осталось ни одной группы или сообщества беларусов, которые бы не попали под маховик репрессий. Раньше мы думали, что этот режим ненавидит лишь смелых и умных беларусов. Но теперь мы видим: этот бесчеловечный режим ненавидит абсолютно всех».