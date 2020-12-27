В Беларуси в рождественские выходные продолжаются акции протеста

В Беларуси продолжаются протесты против фальсифицированных выборов и насилия в отношени мирных граждан.

Отсутствие «приказов» от «затаившихся в Польше и Литве кукловодов» никак не сказывается на активности граждан, которые планируют 27 декабря проводить традиционные локальные и районные марши, чаепития и иные мероприятия гражданской солидарности, призванные постоянно напоминать режиму о том, что протест не сдулся.

Утром уже прошли районные марши с бело-красно-белыми флагами в Малиновке, в районе Тракторного заводе, на Маяковского, выстраивались цепи на проспекте Независимости и в Тракторозаводском поселке.

Кроме того, активисты призывают провести массовую акцию по запуску бело-красно-белых воздушных шаров, наполненных гелием.

В Миске вновь замечено движение спецтехники к центру города.

В минувшую субботу, 26 декабря, в Беларуси также прошли локальные протестные акции и мероприятия. При этом не связанную с протестами активность населения власти все равно приравнивают к «дестабилизирующим действиям».

В одном из районов Минска задержаны участники праздничного забега Дедов Морозов. Очевидцы говорят, что туда приехали четыре микроавтобуса с силовиками, которые устроили "хапун" на улицах Васнецова и Райниса. Ни у кого из участников акции не было с собой ни флагов, ни каких-либо символов. В итоге были задержаны 2 женщины.

В соцсетях и телеграм-каналах были опубликованы сообщения об акциях в минских микрорайонах Домбровка, Зеленый Луг, Курасовщина, Уручье, Новая Боровая. Акции прошли также в Бресте, Гомеле, Кличеве, Смолевичах.

Правозащитники сообщили о двух задержаниях в Минске и деревне Лесковка (Боровляны).

В Санкт-Петербурге задержали более десяти человек на акции солидарности возле отделения посольства Беларуси. По словам одной из задержанных, 25 декабря сотрудники полиции угрожали демонстрантам задержаниями, если они будут проводить акции с белорусскими флагами, сославшись на указ губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о мерах борьбы с пандемией в городе.

Позже, из отдела полиции отпустили 14 человек, на которых составили протоколы по ст. 8 (6-1) закона об административных нарушениях в Санкт-Петербурге (несоблюдение правил самоизоляции в период пандемии).

У посольства Беларуси в Москве выстроилась цепь солидарности. Участие в акции приняли более 10 человек с бело-красно-белыми флагами.