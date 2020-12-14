В Беларуси на акциях протеста 13 декабря задержаны не менее 320 человек

В минувшее воскресенье в Минске и других городах Беларуси прошел децентрализованный марш «Марш народного обвинения».

События на районах проходили в разное время в неожиданных для силовиков местах. ГУВД Мингорисполкома оценило общее количество протестующих в Минск фразой «не превысило восьмисот». Участники районных маршей на пользовались соцсетями и просили всех участников чатов не выкладывать фото и видео.

При этом, в списке волонтеров значатся 320 задержанных, правозащитный центр «Весна» сообщает о минимум 286 задержанных.

Среди задержанных журналисты Станислав Ивашкевич («Белсат») и Николай Градюшко (onliner.by), а также фотограф Геннадий Веретинский (член БАЖ)

Смолевичская учительница Анна Северинец (сестра находящегося под арестом известного политика Павла Северинца) сообщила на своей странице в «Фейсбуке», что милиция задержала в городе весь 11-й класс, возвращавшийся с репетиции выпускного вальса.

«Мальчиков посадили за решетку, девочек на скамейки, перегоняли из буса в бус, привезли в РОВД, командовали встать лицом к стене. Слава богу, женщина в РОВД сильно удивилась и спросила: «Зачем вы сюда детей привезли?» И их выпустили», — написала Северинец.

Позднее она сообщила, что родители ходили в РОВД и им там заявили, будто ребята ругались матом на милиционеров, сообщают СМИ

«Хочу ответственно заявить: эти дети НЕ ругаются матом. Это самый сильный класс в Смолевичском районе, с шестого класса они ежегодно становились «Классом года» гимназии, у них пять (!) человек идут на золотую медаль, три человека из класса являются дипломантами областной научной конференции школьников, здесь учатся многократные победители районных и областных олимпиад по учебным предметам, чемпионы «Что? Где? Когда?» и победители музыкальных и спортивных соревнований», — подчеркнула учительница.

Пресс-служба МВД в своем сообщении «Подробности "громкого" задержания школьников» заявила, что «правдой оказалось только то, что одиннадцатиклассников действительно доставили для разбирательства в РОВД. Но туда школьники приехали все вместе на одной машине, а возле райотдела пробыли от силы минут шесть. И находились они там далеко не по стойке «смирно». А как только милиционеры разобрались, перед подростками несколько раз извинились за причинённые неудобства и отпустили восвояси». К сообщению было приатачено короткое видео (на 50 сек), в котором группа школьников топталась возле входа в РОВД