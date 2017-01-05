Глава Филиппин заявил о планах провести совместные учения с ВМФ России

Официальный представитель президента Филиппин Эрнесто Абелья в ходе брифинга в Маниле заявил, что глава государства Родриго Дутерте рассматривает визит двух российских военных кораблей как признак возможного укрепления контактов с ВМФ России. В частности, речь идет о возможном проведении совместных учений, сообщает Bloomberg.

Абелья указал, что Дутерте 6 января намерен посетить один из российских кораблей.

Для проведения военно-морских учений Россия и Филиппины должны подписать соответствующий документ. Абелья не сообщил, когда может быть достигнуто соответствующее соглашение, подчеркнув при этом принципиальную позицию Дутерте об отказе от постоянных военных баз на территории Филиппин.

Накануне посол России на Филиппинах Игорь Ховаев заявил, что Москва не заинтересована в военных связях с Манилой, однако рассчитывает поставлять в эту страну вооружение, указывает Bloomberg.

Накануне официальный Facebook ВМФ Филиппин сообщил о прибытии в Манилу «с жестом доброй воли» противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и морского танкера «Борис Бутома». Российских моряков на Филиппинах приветствовали руководители местных военно-морских сил.

Появление российских военных кораблей на Филиппинах произошло спустя два месяца после решения Дутерте серьезно ограничить военное сотрудничество с США. Сделал он это по предложению Министерства обороны страны.

Позже Дутерте предложил США «готовиться покинуть Филиппины», а именно пригрозил расторгнуть военное соглашение 1998 года, по которому военнослужащие США могут находиться на территории Филиппин для проведения совместных учений.