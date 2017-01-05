Wikileaks увеличил награду за данные о пропавших документах Белого дома

Wikileaks увеличил до $30 тыс. вознаграждение за данные, которые могут привести к аресту сотрудников администрации президента США Барака Обамы, причастных к уничтожению записей Национального государственного архива США. Об этом сообщается в официальном Twitter организации.

«Мы увеличили вознаграждение до $30 тыс. за арест или раскрытие членов администрации Обамы, уничтожающих важные записи», - говорится в сообщении.

Ранее Wikileaks предлагал за данную информацию награду в $20 тыс.

В ноябре 2016 года Wikileaks сообщили, что из Управления национальных архивов и учетных документов США пропал жесткий диск, на котором хранилась информацию об электронной переписке и других записях администрации президента США Билла Клинтона.