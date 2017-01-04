Wikileaks пообещал $20 тыс. за данные о пропавших документах Белого дома

Wikileaks объявил о награде в $20 тыс. за информацию, которая может привести к аресту сотрудников администрации президента США Барака Обамы.

Они, по данным сотрудников организации, могут быть причастны к уничтожению записей Национального государственного архива США. Соответствующее сообщение было опубликовано на странице организации в Twitter.

Мы предлагаем вознаграждение в $20 тыс. за информацию, которая приведет к аресту или раскрытию любого агента администрации Обамы, уничтожившего важные данные», - говорится в сообщении.

В ноябре 2016 года Wikileaks сообщили в Twitter, что из Управления национальных архивов и учетных документов США пропал жесткий диск с информацией об электронной переписке и других записях администрации президента США Билла Клинтона.

Из опубликованного скриншота переписки следует, что в марте 2009 года сотрудники Национального архива обнаружили пропажу диска с двумя террабайтами информации, включая заметки и электронную переписку ряда сотрудников администрации президента Билла Клинтона. Из письма следует, что большая часть данных содержит персональную информацию сотрудников администрации Билла Клинтона и только три документа из всего массива информации были засекречены.​