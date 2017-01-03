Повстанцы прервали подготовку к переговорам о мире в Сирии из-за нарушений соглашения о прекращении огня

Ряд сирийских повстанческих группировок объявили в понедельник, что приостановили обсуждение возможного участия в готовящихся Москвой мирных переговорах в Казахстане, пока лояльные режиму Башара Асада войска и их поддерживаемые Ираном союзники не прекратят нарушения режима прекращения огня.

В заявлении также говорится, что любое продвижение правительственных войск или их союзников может положить конец перемирию, заключенному при посредничестве России и Турции, поддерживающих противоборствующие стороны конфликта, и вступившему в силу в минувшую пятницу.

"Режим и его союзники продолжили вести огонь и допускать большое число значительных нарушений", - говорится в заявлении, подписанном большей частью умеренных повстанческих группировок, воюющих в составе "Свободной сирийской армии".

В субботу Совбез ООН одобрил введение режима прекращения огня в Сирии и проведение мирных переговоров в столице Казахстана Астане.

Согласно данным повстанцев, большая часть нарушений перемирия пришлась на район долины Вади-Барада, где правительственные войска и их союзники из ливанской группировки "Хезболла" пытались продвинуться вперед.

Повстанцы говорят, что этот район лежит на пути, используемом "Хезболлой" для поставок в столицу Сирии, а также обеспечивает водой большую часть Дамаска.

Договоренность о прекращении боевых действий в Сирии стала третьей за 2016 год. Два предыдущих перемирия, достигнутых при посредничестве Вашингтона и Москвы, провалились спустя несколько недель из-за взаимных обвинений воюющих сторон в нарушениях.