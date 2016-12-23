Силы Асада объявили о взятии Алеппо после эвакуации повстанцев

Сирийская армия сообщила, что в четверг полностью вернула контроль над Алеппо после того, как последние повстанцы были эвакуированы из разрушенного города, обеспечив президенту Башару Асаду крупнейшую победу в ходе продолжающейся почти шесть лет гражданской войны.

Военные проинформировали, что обеспечили "возвращение покоя и безопасности в Алеппо", сломив четырехлетнее сопротивление повстанцев в городе на севере Сирии.

Возврат контроля над Алеппо - пока что самое важное достижение Асада в ходе унесшей 300.000 жизней войны. Но бои не окончены, и масштабные территории страны все еще контролируются повстанческими и исламистскими группировками.

Асад сказал, что возврат контроля над Алеппо - общая с российскими и иранскими союзниками победа. Российская авиация нанесла сотни авиаударов, которые фактически стерли с лица земли контролировавшиеся повстанцами районы города. Поддерживаемые Ираном ополченцы во главе с ливанским движением "Хезболла" отправили в Алеппо тысячи бойцов.

Последняя группа повстанцев и их семей, зажатая в восточной части города, была эвакуирована в рамках соглашения, которое обеспечило силам Асада и их союзникам полный контроль над Алеппо, сообщило сирийское телевидение.

В ходе продолжавшейся неделю операции из восточных районов Алеппо были эвакуированы как минимум 34.000 человек, сообщила ООН.

Оставшиеся в городе мирные жители должны иметь возможность безопасно покинуть его при желании, сказал заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Заключительный этап операции завершился эвакуацией почти 150 человек, включая бойцов и членов их семей, отправленных в контролируемые повстанцами районы за пределами Алеппо, сообщило государственное телевидение.

С конца прошлой недели в рамках соглашения, заключенного при посредничестве Турции и России, колонны автобусов и автомобилей вывезли тысячи мирных жителей и бойцов из последнего занятого повстанцами квартала Алеппо.

Госдепартамент США сообщил, что не оспаривает заявление сирийской армии о полном возврате контроля над Алеппо. Однако пресс-секретарь ведомства Джон Кирби добавил, что "они также несут ответственность за разрушения и хаос, голод и зверства, которые они спровоцировали, возвращая контроль над Алеппо".

США не участвовали в переговорах, которые завершились заключением соглашения о перемирии в Алеппо, и наблюдали со стороны за тем, как Асад и его союзники, включая Россию, развивали наступление на повстанцев.

Прибытие тысяч беженцев из Алеппо в Идлиб спровоцировало страхи о том, что контролируемый повстанцами город на северо-западе Сирии может быть следующим. Асад ранее говорил, что до окончания войны еще далеко и его силы продолжат наступать на другие занятые повстанцами районы.

"Многие из них отправились в Идлиб, который теоретически может стать новым Алеппо", - сказал спецпредставитель генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

Асад сказал, что его успехи на поле боя - "важный шаг на пути к тому, чтобы покончить с терроризмом по всей Сирии и создать соответствующие условия для завершения войны".

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал в четверг, что в результате российских авиаударов в Сирии были убиты 35.000 боевиков и приостановлена цепь революций на Ближнем Востоке.