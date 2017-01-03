Последнее обновление: 03.01.2017 11:42

Акции протеста в Польше из-за убийства поляка: задержаны 28 человек

В польском городе Элк в ходе акций протеста из-за совершенного мигрантом убийства задержаны 28 человек в возрасте от 17 до 50 лет, среди которых иностранцы, сообщает «112 Украина» со ссылкой на PAP.

Вечером 31 декабря 21-летний местный житель получил две колотые раны у кафе Prince Kebab, в результате чего скончался. Владельцем кафе является местный предприниматель, управляют им выходцы из Туниса, Алжира и Марокко, которые впоследствии были задержаны в связи с гибелью молодого человека.

На следующий день у кафе начали собираться люди, позднее они забросали заведение камнями, выбили стекла, попытались уничтожить находящееся внутри оборудование и в конечном итоге подожгли помещение.

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