МИД предложил Путину объявить 35 дипломатов США персонами нон грата

Министерство иностранных дел России предложило Владимиру Путину выслать из страны 31 сотрудника посольств США и 4 сотрудника генконсульства в Санкт-Петербурге. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров.

Такие меры будут ответными на санкции, которые власти США ввели накануне.

Лавров также предложил запретить американским дипломатам пользоваться дачей в Серебряном бору. Министр выразил надежду, что Москва оперативно рассмотрит все предложения по ответу на санкции. Он также заверил, что Россия не оставит санкции без ответа США, но будет действовать на принципах взаимности.