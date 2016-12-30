Последнее обновление: 30.12.2016 16:44

Россия делает первые ответные шаги на новые санкции США - СМИ

Россия уже сделала первые ответные шаги в связи с новыми американскими санкциями - принято решение о закрытии англо-американской школы в Москве и допуска к дому отдыха американского посольства в Серебряном Бору, сообщает CNN со ссылкой на американского представителя власти.

"Первый осязаемый ответный шаг России был сделан позже в четверг, когда российские власти приняли решение закрыть англо-американскую школу в Москве. Таким образом, российское правительство закрывает американцам и другим иностранцам допуск в школу, в которую ходят дети сотрудников диппредставительств США, Великобритании и Канады", - говорится в сообщении, размещенном на сайте телеканала.

По словам американского представителя, "решением также закрывается допуск к дому отдыха американского посольства в Серебряном Бору".

Далее по теме
Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Ноябрь 2016
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Декабрь 2016
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Политика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование