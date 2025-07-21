Microsoft заявила об "активных атаках" хакеров на серверное ПО

Microsoft Corp. заявила об "активных атаках" хакеров на ее серверное программное обеспечение, и призвала клиентов немедленно установить обновление.

Как говорится в блоге Microsoft, атаки нацелены на локальные серверы пользователей SharePoint, сервиса совместной работы, синхронизации и обмена контентом, используемого организациями. Облачная версия сервиса - SharePoint Online в составе Microsoft 365 не была затронута.

Компания выпустила обновление ПО, "полностью защищающее" пользователей SharePoint Subscription Edition и SharePoint 2019, и работает над обновлениями для SharePoint 2016.

Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (CISA) заявило, что уязвимость в ПО Microsoft позволила хакерам получить доступ к контенту и системам SharePoint, включая файловые системы и внутренние конфигурации.