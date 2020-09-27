Хакеры выложили в открытый доступ исходники старых версий Windows

Исходной код полюбившейся многим операционной системы Windows XP оказался в свободном доступе.

Windows XP не поддерживается Microsoft с 2014 года, а ее доля на рынке составляет всего 1,39%. Несмотря на это, под управлением Windows XP до сих пор работают миллионы компьютеров по всему миру. Также система используется на большом количестве кассовых терминалов, банкоматов и прочего оборудования, сообщает Интерфакс.

.Злоумышленники могут использовать опубликованные данные для поиска уязвимостей, причем не только для самой Windows XP. Информация, содержащаяся в архиве, может быть использована ими в создании вредоносных программ для новых версий операционных систем.

Хакеры также обнародовали исходные коды Windows Server 2003 и более старых версий Windows и DOS. Представители Microsoft еще не прокомментировали данную ситуацию, поэтому подлинность и реальный объем утечки пока не подтверждены.