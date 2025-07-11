Google добавила Gemini на смарт-часы

Google объявила о начале масштабного обновления для умных часов на базе Wear OS. Теперь встроенный голосовой помощник Google Assistant постепенно заменяется на более продвинутый искусственный интеллект Gemini.

Обновление охватит все устройства с Wear OS версии 4 и выше – в их числе часы Google, Samsung, OPPO, OnePlus и Xiaomi.

Новый помощник впервые появился на Galaxy Watch 8 и Watch 8 Classic от Samsung, которые компания анонсировала на Galaxy Unpacked 9 июля. Часы уже работают с Gemini "из коробки". В ближайшие недели обновление получат другие модели Samsung, в частности Watch 4, Watch 5, Watch 7 и Watch Ultra.

По информации Google, Gemini значительно расширяет возможности часов: теперь сложные задачи, которые раньше приходилось выполнять через телефон в несколько шагов, можно решить прямо с запястья. Помощник поддерживает интеграцию с различными приложениями на Wear OS, предоставляет быстрые ответы на сложные запросы и даже суммирует информацию из электронной почты или сообщений.

Использовать Gemini можно, зажав боковую кнопку, произнеся голосовую команду "Hey, Gemini" или нажав соответствующий значок на экране часов.