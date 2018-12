Куртка от Google предупредит пользователя о потере смартфона

Google и Levi’s создали умную куртку, которая предупредит пользователя, если он случайно где-нибудь оставит свой смартфон.

Как пишет The Verge, функция Always Together связывает смартфон и умную куртку и отправляет пользователю уведомление, если расстояние между предметами сильно увеличилось.

Например, это может произойти, если пользователь забудет смартфон в транспорте.

В умную куртку уже встроена функция поиска телефона, при активации которой смартфон начинает звонить на полной громкости. Также разработка Google и Levi’s поддерживает сенсорный ввод, который позволяет управлять музыкой и навигатором на смартфоне.

Цена такой куртки 350 долларов. Она продается в онлайн-магазине Levi’s.