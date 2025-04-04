Amazon запустила ИИ-агента для автоматизации покупок

Компания Amazon протестирует нового ИИ-агента для интернет-покупок на сторонних сайтах. Решение умеет подбирать продукты за пределами маркетплейса компании.

Новая функция Buy for Me помогает находить товары и совершать покупки на ресурсах других брендов с помощью приложения Amazon Shopping.

Если Amazon не продает то, что ищут пользователи, Buy for Me покажет нужные товары с других сайтов. Пользователь может запросить покупку одного из них, не выходя из приложения Amazon Shopping. ИИ-агент посетит внешний ресурс, выберет продукт, заполнит все необходимые данные: имя, адрес доставки и платежные реквизиты.

Сервис работает на базе ИИ-моделей компании Nova. Для безопасности данных применяется шифрование.

Buy for Me доступна в приложениях Amazon Shopping на iOS и Android для некоторых американских покупателей.

Напомним, в ноябре 2024 года Amazon разработала нейросеть для видео и изображений.

В сентябре компания представила ряд ИИ-сервисов, включая генератор рекламных роликов на базе искусственного интеллекта.