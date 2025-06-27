Две радиолокационные станции поступили в ВС Беларуси

В одном из подразделений радиотехнических войск состоялась передачи новых образцов вооружения.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, в их число вошли трассовый радиолокационный комплекс «Сопка-2» и радиолокационная станция обнаружения маловысотных целей «Роса-РБ».

Как отметил начальник радиотехнических войск – начальник управления радиотехнических войск ВВС и войск ПВО полковник Александр Воробьев, поступление новых образцов «позволит улучшить боевые возможности и существенно повысит качество выполнения поставленных задач».

«В наших подразделениях заступают на боевое дежурство две новые современные радиолокационные станции – трассовый радиолокационный комплекс «Сопка-2» и радиолокационная станция обнаружения маловысотных целей «Роса-РБ». Все эти образцы соответствуют заявленным характеристикам производителей и подтверждены летными испытаниями, которые прошли совершенно недавно. В ближайшее время мы ожидаем поставку еще нескольких образцов», - сказал полковник.