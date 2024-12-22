Последнее обновление: 22.12.2024 12:08

Белорусская армия в 2024 году "вооружилась" 15 новыми носимыми средствами РЭБ

Белорусская армия в этом году приняла на вооружение 15 новых переносных средств РЭБ. Об этом в интервью телекомпании "ВоенТВ" сообщил начальник управления радиоэлектронной борьбы Генерального штаба Вооруженных сил республики полковник Александр Ноговицын.

"Только в этом году разработано и принято на вооружение 15 новых носимых средств радиоэлектронной борьбы для солдата в окопе для того, чтобы обнаруживать и подавлять БЛА различных типов", - сказал Ноговицын.

По его словам, сейчас эти средства управления РЭБ активно поставляются в войска в "необходимом количестве".

Ноговицын заявмл, что эти образцы вооружения по своим тактико-техническим характеристикам не уступают, а в некоторых вопросах даже "превосходят зарубежные аналоги".

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