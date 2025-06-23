С начала года в Беларусь по безвизу въехало свыше 100 тысяч европейцев. Об этом сообщил Госпогранкомитет.

«С 1 января текущего года в Беларусь прибыли 100 880 иностранных граждан из 38 стран, включенных в список безвиза. Большинство путешественников приехало из стран-соседей Беларуси — Литвы, Латвии и Польши», - говорится в сообщении.

Всего с 15 апреля 2022 года синеокую посетили 1 132 616 жителей Европы. Из Латвии прибыли 358 511 иностранцев, из Литвы — 627 403, из Польши — 115 232. В рамках расширенного безвиза для 35 европейских государств с 19 июля 2024 года в Беларусь въехали 31 470 иностранных граждан.

Напомним, власти продлили безвизовый въезд в республику для граждан 38 европейских стран до 31 декабря 2025 года включительно.